Stakk av fra politiet på ATV i stor fart

En politipatrulje kom natt til tirsdag i 01-tida over to gutter på en svart ATV (firehjuling) uten baklys. Dette skjedde i en 60-sone et sted på Vormstad i Orkdal.

- Da de ble obs på politiet, stakk de av på en sidevei og mot et grustak. Her forsvant de, og politiet klarte ikke å finne dem igjen, sier Arnt Johansen, fungerende etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Politiet opplyser at kjøretøyet kjørte fortere enn det som tilsvarer førerkortbeslag i 60-sonen, det vil si minst 86 km/t. Og ATV-kjøring i 60 km/t krever 18-årsgrense og førerkort.

- Det er antydet at de to på ATV-en så yngre ut enn 18 år. Politiet er interessert i tips om noen kjenner noen som disponerer en svart ATV uten baklys, sier Johansen.