Krakilsk festdeltaker truet og sparket politimann

En mann i 20-åra møte står tiltalt i Sør-Trøndelag tingrett for å ha øvet vold og truet en polititjenesteman. Hendelsen skjedde under et stort offentlig arrangement i Orkdal tidlig i år.

Like over midnatt ble politiet tilkalt fordi mannen var verbalt utagerende mot vakter på stedet. Da polititjenestemannen kom, ble han dyttet i skulderen mens festdeltakeren uttalte "kom igjen og prøv dere".

Da den krakilske mannen var satt i en cellevogn, og politimannen var på vei ut herfra, sparket mannen mot politimannens bryst og hode. Sistnevnte beskyttet seg med hånda, som ble truffet.