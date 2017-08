Utglidning i Klinglien

Denne utglidninga på fylkesvei 700 i bunnen av Klinglien, et godt stykke nedenfor det som skal utbedres i prosjektet som snart starter, skjedde for et par uker siden.

Les også: Oppstart i slutten av august

Ola Klingen, som bor i området, lurer på om vegvesenet har tenkt å fikse dette samtidig med oppstart av vegprosjektet.

- Skaden er registrert og Mesta skal reparere snarest, sier Bjørn Erik Storstein, byggeleder i Statens vegvesen.