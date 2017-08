Folk og hester kom seg ut før det var full fyr

Torsdag ettermiddag startet det å brenne i en bil som var på vei fra Valset i Agdenes mot Orkanger. Bilen hadde også en hesthenger med to hester.

- En møtende bil observerte at det røyk fra panseret. Dette skjedde på fylkesvei 710 på Geita i Orkdal, forteller Arnt Johansen ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Bilen klarte å komme seg av veibanen og inn på en rasteplass. Folk i bilen fikk ut hestene før både kjøretøyet og hengeren stod i full fyr.

- Bilen var overtent da politiet ankom, sier Johansen.

Trafikken ble stoppet i begge retninger mens brannvesenet slokket brannen.

- Ingen personer kom til skade. Hestene ble også tatt med vekk fra bilbrannen og bort i et skogholt på samme side av veien, forteller Johansen.

ST har vært i kontakt med en person som stod i bilkøa under slokkearbeidet. Han sier at brannvesenet raskt slokket brannen, og det så ut som om hestene var rolige, til tross for at det kunne gått riktig ille.

Veien åpnet etter hvert ett kjørefelt. Da dirigerte politiet trafikken manuelt. Da arbeidet var over, gikk trafikken som normalt igjen.

Brannårsaken er foreløpig ukjent.