KrF slår et slag for distrikta

Veger i distrikts-Norge og landbrukspolitikk var blant sakene KrFs Geirmund Lykke snakket om da han besøkte Rennebu og Nerskogen fredag ettermiddag denne uka.

En strømstans under besøket på setra til Stig Kristiansen i Leverdalen avdekket derimot at KrFs Stortingskandidat ikke behersker kunsten å håndmjølke.

Derimot påberoper han seg å stå like sterkt i kampen for distrikta som Senterpartiet.

Dårlig vegstandard

Det ble i alle fall en lang og interessant samtale med Torill Dullum Lund som betjener Joker-butikken på Nerskogen, og styrerepresentant Jan Perry Lund som også driver Lund Hyttebygg.

Begge klaget sin nød over den dårlige vegen over Nerskogen som ikke ser ut til å bli utbedret.

- Det er fylket som har ansvaret for vegen. De får igjen for dårlige rammer fra Staten, sier Lykke som lover å jobbe for større overføringer fra staten om han kommer inn på Stortinget.

Han oppfordret ellers folket på Nerskogen å stå på for saken og stadig fremme den overfor fylket.

Hytteturismens betydning

Ola T. Lånke, tidligere ordfører i Rennebu og stortingsrepresentant for KrF, fikk ros av Jan Perry Lund for sin gjennomføringskraft som sikret ny butikk på Nerskogen. Med 1000 hytter i området viser butikken og kafeen seg å være liv laga og ha stor betydning for grenda. I 2016 hadde butikken ei omsetning på 12 millioner kroner.

- Det var nøden som skapte bosetting på Nerskogen. Nå er det overfloden, uttalte Jan Perry Lund og viste til de mange hyttene i området.

Suksesshistorier

Ola T. Lånke understreket at distrikts-Norge trenger slike suksesshistorier som er på Nerskogen for å bevare bosettingen i distrikta.

Både KrFs representanter og representantene fra Nerskogen var enige om at det er nødvendig med større og sterkere kommuner i framtida.

- Men det må være frivillig, og vi må legge noen gulrøtter på bordet uttalte Lykke.