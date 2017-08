En person ble lørdag i 12-tida tatt med til legevakt for en sjekk etter et trafikkuhell mellom to biler på fylkesvie 470 på Fannrem. Dette er veien som går fra Fannrem og over Skaunaskogen.

Politiet var på stedet. Vegen ble etter ulykka steng ti begge retninger.

Etter hvert ble det åpnet i ett felt. Bilberging på stedet.