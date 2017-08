Her ble fire hester påkjørt og drept

Lørdag kveld i 23-tida ble fire varmblodshester påkjørt av en personbil på fylkesvei 65 ved den nedlagte bensinstasjonen på Kvåle i Orkdal.

- Det har ikke helt gått opp for meg ennå. Det er et sjokk dette, sier hesteeier Lars Garberg Kvåle.

Den ene hesten eier han sammen med en kompis, mens de tre andre eier han selv.

- Hva skjedde egentlig?

- Det er snakk om to avlsmerrer og to føll, cirka tre måneder gamle. De stod utendørs i en innhengning ved gamle Stormoen travbane, et godt stykke fra veien. En elg har tydeligvis forvillet seg inn i innhengninga, for gjerdet var revet ned og lå innover i innhengninga. Elgen har skremt hestene, og de løp ut, forteller Kvåle, som bor på en gård like ved.

Hestene har deretter løpt 700-800 meter oppover veien. Ved den nedlagte bensinstasjonen inntil fylkesvei 65 ble de alle påkjørt av en bil.

- Det er tragisk! Samtidig er det bra at det ikke gikk menneskeliv. Å kjøre på en hest, kan sammenlignes med å kjøre på en elg. Og her var det fire hester, understreker han.

I personbilen, som kjørte i retning Orkanger, satt det en 19 år gammel gutt og ei 17 år gammel jente. Ifølge Anlaug Oseid, operasjonsleder hos politiet i Sør-Trøndelag, var de begge sjokkerte etter kollisjonen.

- De ble fraktet til Orkdal sjukehus for en sjekk. Men ingen av dem har pådratt seg alvorlige fysiske skader, sier hun.

Tre av hestene var døde da politiet ankom ulykkesstedet. Den siste levde fortsatt, men hadde brukket en fot. Hesteeier Kvåle ga viltnemndas utsendte tillatelse til å avlive dyret.

- Det er et sjokk, gjentar Kvåle, som ikke har tid til å møte ST på ulykkesstedet søndag formiddag, for han skal snart starte med en hest i et løp i tråvparken på Fannrem.

- Vi starter i andre løp. Jeg er på vei nå, sier han.

- Du får ha lykke til, da!

- Ja, vi får håpe det går likar i dag, sukker han.