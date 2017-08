Løseth hattrick sørget for KIL/Hemne-seier

KIL/Hemne tapte 3-0 for Melhus i første høstkamp, men hjemme mot Tydal ble det seier, mye takket være en opplagt Hallvard Løseth.

Spydspissen noterte seg for tre scoringer på under en time og KIL/Hemne vant til slutt komfortabelt 5-3. Daniel Krogstad og Morten Blakstad kom også på scoringslisten for hjemmelaget.

KIL/Hemne kjemper helt i toppen av 4. divisjon, men klarte ikke å ta innpå noen av lagene. Heimdal vant hele 7-0 og topper avdelingen, mens Melhus vant 5-2 og ligger på andreplass. KIL/Hemne er ett og to poeng bak duoen på topp. Ranheim 2 er også med i toppen, men har ikke spilt sin kamp enda.