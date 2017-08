- Det var aldri fare for spredning

Nødetatene rykket søndag kveld i 22.20-tida ut til melding om brann i campingvogn med spikertelt på Vika Kro & Camping på Geita i Orkdal kommune.

- Det var én person der inne når brannen startet. Han kom seg ut uskadd, forteller Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Brannvesenet fikk relativt raskt kontroll på brannen, og det var ingen fare for at brannen skulle spre seg, opplyser politiet like før klokka 23.

Brannårsaken er foreløpig ukjent.