Over halvparten mener hester bør nektes adgang her

ST skrev torsdag 8. juni i år en lengre sak om ulovlig bilkjøring i Orklaparken, som går fra Forve bru og helt ned til Grønøra på Orkanger. All ferdsel med bil her er forbudt. Likevel kjører biler til og med over den nye trebrua for å komme inntil elvebredden på sone 5 på Evjen.

Ivar Lillery, avdelingsingeniør ved tekniske tjenester i Orkdal kommune, påpekte også at det er ulovlig for hester å bevege seg i Orklaparken.

- Årsaken er at hester sparker opp grusstien slik at det blir krevende for funksjonshemmede å bevege seg her. I tillegg er hester store dyr. Folk kan bli redde når de møter hester på stien, sier han.

Lillery forteller at kommunen forholder seg til Veitrafikkloven. Den sier at all motorferdsel er forbudt i Orklaparken.

- Og hester defineres i dette tilfelle som kjørende, sier han.

ST vet at hestfolket misliker forbudet i den idylliske parken langs elva. Det strides også om kommunens hesteforbud kan håndteres slik det nå gjøres.

ST la ut en uhøytidelig spørreundersøkelse på nett, der spørsmålet var følgende: Bør hester nektes adgang i Orklaparken?

Nesten 1000 personer har i løpet av to uker avgitt sin stemme:

* 55 prosent mener ja - at hester ikke skal bruke Orklaparken

* 41 prosent mener nei -fForbudet mot hester bør oppheves

* 4 prosent er usikker

