Oti-butikk åpner igjen etter konkurs

Phonerep reparerer nettbrett og mobiltelefoner. På plakater utenfor lokalet har det siden onsdag stått at virksomheten er avviklet fra onsdag 23. august.

- Franchise-driver Isabell Pettersen var i tingretten på onsdag og begjærte selskapet sitt Ising AS konkurs. Da er situasjonen sånn at butikken umiddelbart blir stengt. Advokat Jon Reidar Aae er oppnevnt som bostyrer, og han har allerede vært her, fortalte Roy Johansen, senterleder ved Oti-sentret, til ST onsdag ettermiddag.

Lav omsetning

Pettersen fortalte samme dag i en e-post følgende: – Omsetningen var dessverre ikke der den skulle. Butikken har totalt to årsverk fordelt på fire ansatte.

- Hva skjer nå med det tomme lokalet?

- Jeg er i full gang med å finne en løsning på ny drift der, sa Johansen.

Torsdag ettermiddag kunne Johansen fortelle at det var kommet på plass en løsning for videre drift. To interessenter hadde vært i kontakt med bostyrer i løpet av dagen, og bud ble akseptert.

- Nye eiere blir Phonerep i Trondheim. Det er morselskapet som Pettersen drev butikken for. Åpning blir allerede kommende mandag formiddag, sa han.

Utlyser etter hvert

Pettersen blir ikke med på den videre drifta. Det gjør imidlertid to av de ansatte som mistet jobben da Ising AS slo seg konkurs. I tillegg skal det etter hvert utlyses etter en daglig leder.

- Hvordan ser senterlederen på det som nå skjer?

- Det trist at en virksomhet går konkurs. Men at vi finner en ny løsning er positivt. Jeg er kjempeglad for det, svarer han.

Phonerep, som i dag har fire selvstendige butikker i Trondheim, åpnet butikken på Oti-sentret 21. april 2016 på Orkanger.