Hærverk på øvingsområdet til brannvesenet

Det ble nylig begått hærverk på øvingsanlegget til Orkdal brann- og redningsvesen. Dette området ligger ved Orklaparken, bak Coop Extra-bygget og ikke langt unna Gjølme bru (hengbrua).

Brannvesenet hadde akkurat satt anlegget i stand etter forrige runde med skadeverk.

- Vi opplever stadig vekk at det blir gjort hærverk og ødeleggelser på øvingsområdet vårt. Det synes vi er leit, vi vil heller bruke tid og penger på å øve og bli så flinke som mulig til å løse oppgavene våre enn å rydde og reparere etter hærverk. Dette er området vi bruker for å trene på varm røykdykking, slokking av brann i bygninger og frigjøring av fastklemte i trafikkulykker. Det synes vi er viktig. Synd at noen vil ødelegge for oss, skriver Orkdal brann- og redningsvesen på sin egen Facebook-side.

Politiet ber turgåere, beboere og andre som kan ha observert noe mistenkelig i området om å melde i fra til politiet. Pågående aktivitet må ringes inn på 02800.