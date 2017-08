Ingen tok større laks enn Carl-Anton i år

Carl-Anton Bengtsson fra Skåne i Sverige tok 18. juni en hannlaks på flue som målte hele 126 centimeter. Dette skjedde på Halset på Storås. Vekta viste hele 23 kilo. Fisken ble gjenutsatt etter at øyeblikket var foreviget med kamera.

Dette er den største laksen som er tatt i Orkla under årets sesong (1.juni-31.august). Ja, faktisk den største siden 2007.

Skåningen kjørte 100 mil for å komme seg til Storås. Det var det verdt.

– For en fisker kan det å få en laks på 23 kilo, sammenlignes med å vinne i Lotto. Alle fiskere drømmer om å håve inn fisk i 23-kilos klassen, og derfor kommer det folk fra hele verden hit til Orkla, for her finnes muligheter, sa Rune Krogdahl, daglig leder i Orkla fellesforvaltning, etter kjempefangsten.

Men: Det er faktisk to fiskere som har dratt opp laks på 23 kilo denne sesongen. Den andre er Lasse Asmyhr. Det skjedde på flue 20. juni i valdet Orkla River Lodge.

– Vi har aldri opplevd så mye stor fisk som i år, og det har også vært et jevnt fiske, sa Krogdahl i midten av juli.

Torsdag 31. august er siste dag for å jakte storlaksen. Foreløpige tall fra laksebørsen viser følgende:

* Den totalte fangsten er på 26 371 kilo

* Det er tatt 5578 fisker, hvor av 1373 av dem er såkalt storlaks (over sju kilo)

* 70 prosent av fangsten er gjenutsatt

* 66 prosent av fisken er tatt på flue, 20 prosent med mark, 12 prosent med sluk og én prosent med wobbler