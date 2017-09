Følg KIL/Hemne og Orkla live her

Her kan du følge KIL/Hemne hjemmekamp mot Bossekop på Hemne Sparebank Arena og Orklas bortekamp mot Junkeren. Både KIL/Hemne og Orkla kjemper om å beholde plassen i sin divisjon og en seier i dag hadde vært kjærkomment for begge lag.

Kampene følger du i de to linkene under her:

Fra klokken 13: KIL/Hemne-Bossekop

Fra klokken 15: Junkeren-Orkla