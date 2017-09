Den 9. august i år kom den triste meldingen om at den tidligere landslagssjefen i fotball, Tor Røste Fossen var død, 77 år gammel.

Og med det var en av de virkelig store personlighetene i norsk fotballs stolte historie gått bort, og jeg kjenner fortsatt på en følelse av både respekt og tristhet.

For dette er for meg den "ekte" landslagssjefen i norsk fotball. Ja, jeg vet at vi har hatt landslagssjefer både før og etter – kanskje spesielt mange etter – men det er nesten ingen som kan måle seg med selveste Tor Røste Fossen. Og ja, jeg vet også at han har satt varige spor i norske klubber som for eksempel Rosenborg, Start, Strømsgodset og ikke minst hans kjære Frigg. Men det er som landslagssjef jeg alltid vil huske Tor Røste Fossen best.

Dette var nemlig landslagssjefen vår med stor L. En mann med enorm fotballkunnskap, alltid kledelig iført gode gamle «Hummel – treningsdresser» og som med sin trygge bestefaraktige utstråling samlet Norge til et fotballrike.

Dette var landslagssjefen som gjorde at vi alltid – uansett resultatet – var stolt av landslaget vårt. Og som kanskje var hovedgrunnen til at mange barn i hver bidige krik og krok av vårt langstrakte land på 70-80 tallet – herunder også en ung gutt på Drogsetmoen - et lite tettsted 6 mil sør for Trondheim - hver eneste dag spilte fotball med en stor drøm om en vakker dag å spille med flagget på brystet.

Dette var landslagssjefen som styrte norsk fotball i en tid der Norge fikk stadig flere utenlandsproffer – gjerne i fotballklubber som hadde navn som minnet mest om kulinariske franske delikatesser i matveien – men der vi i bunn og grunn kun hadde en «årntli» fotballproff, - nemlig Hallvar Thoresen i PSV Eindhoven.

Dette var landslagssjefen som styrte norsk fotball i en tid der norske spisser – uansett hvor mye de scoret på klubblaget – aldri scoret mer enn maksimalt 2 mål på landslaget. Og der det ble veldig mange hederlige 1-0 tap og 0-0 resultat mot land som Bulgaria, Romania og Polen. Men hvor selv slike bitre poengtap ble fort glemt, og raskt erstattet med ny glødende optimisme før neste landskamp. For tross alt, - Norge hadde Hallvar Thoresen på banen og Tor Røste Fossen på benken - og det hadde jo ingen andre land.

Dette var landslagssjefen som styrte norsk fotball i en tid der fotballsko var svarte, tatoveringer var forbeholdt de som satt på «Botsen» i Oslo fengsel - og ikke minst hvor fotballspillere virkelig kunne kunsten å juble etter å ha scoret mål. Der ingen feiret med å dra av seg skjorta, «hysje» på publikum eller hoppe rundt 180 grader for å spille tøff i trynet. Nei, dette var en tid hvor spillerne var oppriktige glade for å score mål – og hvor de viste det ved å strekke begge armene rett i været - for så å løpe smilende rundt hele banen. Akkurat sånn en scoring skal feires.