Flere hvilebenker i Ulvåsmarka

Ildsjeler i Ulvåsmarka står på for at markatrimmerne skal få et enda bedre tilbud.

I det siste har det vært jobbet med to hvilebenker. De står med cirka 100 meters mellomrom på strekningen mellom Ulvåsen og Rauhåmmårn; for kjentfolk akkurat der den lengste plankestien går over myra.

Håpet er nå at benkene blir brukt - og ikke minst at de får stå i fred.