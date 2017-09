To ble anmeldt på E39

Lokalt politi og utrykningspolitiet gjennomførte torsdag en samarbeidskontroll på E39 ved Kallfossen mellom Thamshavn og Børsa.

To sjåfører ble anmeldt. Én for kjøring uten gyldig førerkort og en for å ha overlatt kjøretøyet sitt til en person uten gyldig førerkort.

I tillegg ble det utstedt ett forenklet forelegg (bot) for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring, opplyser politiet.

44 førere ble kontrollert.