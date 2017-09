Elkem Thamshavn varsler utslipp av urenset røyk under oppkjøring av ovner og energigjenvinningsanlegg etter planlagt vedlikeholdsstans.

Utslippet vil skje fra ovn 2 i noen timer torsdag kveld.

Det samme skjedde fra ovn 1 onsdag kveld.

Bedriften skriver at uforutsette ting kan gjøre at det blir forsinkelser, men de vil gjøre sitt ytterste for å begrense utslippet.