Han tilhører seierherrene

Senterpartiets andrekandidat i Sør-Trøndelag, hemnværingen Geir Arild Espnes, fulgte valgdramaet fra partiets valgvake på Scandic Lerkendal mandag kveld.

Espnes og hans partikolleger kunne gå til sengs i visshet om at de er valgets store vinner. Senterpartiet har nesten doblet oppslutninga og ser ut til å ende på 10,9 prosent, noe som er en framgang på fem prosentpoeng. Det gir åtte nye mandater på Stortinget.

Espnes er likevel ikke inne på Stortinget i skrivende stund, men prognosene svinger fortsatt - og en periode mandag kveld var det faktisk et rødgrønt flertall. De aller fleste prognosene gir imidlertid borgerlig flertall.

Espnes var likevel en glad mann da ST snakket med ham sent mandag kveld:

- Det er et fantastisk godt resultat. Vi vet ikke ennå hvordan mandatfordelinga blir, men Senterpartiet er valgets vinner. Slik det er nå, er vi inne med ett mandat i Sør-Trøndelag, og det er liten sjanse for at vi får inn to. Vi hadde egentlig aldri ventet det, men vi hadde håpet at det kunne være mulig å få et utjevningsmandat.

- Hvorfor har Senterpartiet så sterk framgang?

- Vi har stått opp mot sentraliseringa til den sittende regjeringa, men jeg synes det er veldig synd at Ap ikke har fått nok stemmer til at de sammen med oss kan danne et rødgrønt flertall.

- Hvorfor har de ikke greid det?

- Kanskje har de ikke hatt tydelige nok saker, og ikke vært flinke nok til å få dem fram. Arbeiderpartiet har ikke fått fram politikken sin på en måte som har overbevist velgerne. Og det er synd, sier Espnes.