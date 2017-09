Voldssakene på Orkanger ferdig etterforsket

Mandag ettermiddag 28. august skjedde det to voldssaker på Orkanger.

Les også: Ungdomsgjeng i Orkdal skaper frykt

* I den ene ble en ti år gammel gutt på sykkel forulempet av en 17-åring på Nerøra. Det er foretatt en rekke avhør i saken, blant annet ble fornærmede og hans jevnaldrende kamerat forrige mandag avhørt på barnehuset i Trondheim. Etter dette avhøret ble mistenkte avhørt på nytt. Men forklaringene til partene spriker fortsatt. 17-åringen ble politianmeldt av politiet.

* I den andre saken ble en 16 år gammel gutt kjørt til legevakta etter at en 17-åring slo til ham utenfor Kiwi-butikken på Bårdshaug. Bakgrunnen for sammenstøtet skal ifølge politiet vært at 16-åringen har uttalt seg rasistisk mot 17-åringen. Mistenkte er politianmeldt av politiet.

- Alle parter i begge sakene er avhørt. Vi anser oss ferdig med etterforskninga, og sakene blir nå oversendt jurist for en avklaring, sier Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Les også: Ble ikke slått ned, men alvorlig likevel

Det betyr at juristen skal vurdereom sakene henlegges, om det tas ut tiltale (rettssak) eller om sakene sendes tilbake til lokalt politi for yttelrige etterforskning.