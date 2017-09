Har blitt bedre, men vurderer fortsatt tiltak

Fem-seks biler med unge folk møttes i vinter og tidlig vår jevnlig inne i parkeringshuset til Amfi-senteret på Orkanger. Det medførte støy, «burning» og forsøpling. Støyen var blant annet til sjenanse for naboer.

- De står her inne i hjørnet med bilene sine. Det skjer nesten hver kveld fra 19-tida og utover, fortalte Eva Johansen, senterleder ved Amfi Orkanger, i slutten av mars i år og viste fram stedet i et hjørne i underetasjen.

Parkeringshuset, som både Amfi-kunder og ansatte og publikum ved Orkdal rådhus disponerer, har overvåkingskamera. Disse bildene viser hva som foregår.

- Det er uønsket aktivitet. Vi ser helst at de finner en annen samlingsplass, sa Johansen.

De unge sjåførene utførte ingen kriminell aktivitet som hærverk på p-huset eller andre biler som stod parkert der. Men de bedrev «burning» (skrenskjøring), spilte høy musikk som forsterkes av ekkoet i p-anlegget, og ikke minst forsøplet.

- Vektere på kjøpesenteret følger med og har vært i dialog med dem. Politiet er også flink til å kjøre innom p-huset av og til. Men vi vil unngå støy og sjenanse for andre, og vi vil ivareta vår egen eiendom, sa senterlederen i utgangen av mars.

Johansen uttalte at de i samarbeid med kommunen vurderte om de skulle stenge p-huset utenfor åpningstid. Det er montert en bom ved nedkjøringa i overetasjen, men ikke i underetasjen.

- Hva har skjedd siden vi snakket sist, Johansen?

- Det har blitt betraktelig bedre. Det har ikke vært noe hærverk og forsøplinga ser også bedre ut, sier hun nå.

Senterlederen påpeker imidlertid at nå har det vært sommer, og da er behovet for en samlingsplass med tak vesentlig mindre enn i mørket på høsten og vinteren.

- Iverksatte dere tiltak etter at vi snakket sammen i mars?

- Vi stengte av heishuset og trappeoppgangen hver kveld, for å unngå at det blir en samlingsplass. I tillegg har vi innhentet priser for å øke kameraovervåkinga der inne. Bom i underetasjen er fortsatt under utredning, svarer hun.

- Har dere mottatt klager i ettertid?

- Nei, men vi følger fortsatt med i p-huset, vi går gjennom kameraene hver dag for å sjekke om det har skjedd noe.

- Så alt i alt har det blitt bedre?

- Det har roet seg betraktelig. Oppfordringa er at ungdommene oppfører seg og finner en annen samlingsplass enn inne i parkeringshuset, sier Johansen.