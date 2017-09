Kun dette lå igjen etter tjuvjakta

Sist søndag ettermiddag oppdaget en kvinne som var ute på tur, blodflekker på veien hun gikk. Blodsporene ledet henne ut på et jorde, hvor hun til slutt fant rester av et dyr.

Dette skjedde cirka halvannen kilometer fra Gangåsvatnet i Orkdal, ikke langt unna fylkesvei 714, i retning Våvatnet. Hun varslet umiddelbart det lokale jaktlaget.

- Det viste seg å være en slakteplass. Vi fant ei vom, en skinnbit av en elg, og et jur. Det betyr at det var ei voksen elgku med kalv eller kalver som hadde blitt slaktet, forteller Edvar Asbjørnslett, leder i Omnfjell jaktlag.

Jaktlederen dro mandag til det lensmannskontoret i Orkdal og meldte fra om tjuvjakta. Men uten bevis er det svært vanskelig å finne den eller de som står bak dette.

Til opplysning: Elgjakta starter først 25. september.

- Vi vil uansett advare jaktlag. Alle bør være oppmerksom på tjuvjegere i området, sier han om funnet som ble gjort cirka 150 meter fra nærmeste bebyggelse.

Asbjørnslett forteller at en person som bor langs hovedveien, cirka 600 meter fra slakteplassen, forrige onsdag kveld like over klokka 23 hadde hørt et smell. I tillegg hadde mannen sett en hvit, liten kassebil kjørt rolig forbi stedet.

- Vi har jo ikke bevis, men kanskje hadde pizzabilen noe med tjuvjakta å gjøre. Tidspunktet stemmer ganske bra med vomma og juret vi fant. Restene var mer enn én dag gammelt, men ikke så mye som ei uke, sier han.

Jaktlaget håper noen kan ha sett noe som knyttes til hendelsen. I tillegg advarer de generelt mot tjuvjegere.

- Har du sett elgkalver som har gått alene i området, som kan ha mistet mora si?

- Nei, vi har ikke gjort det, svarer han.

Omnfjell jaktlag har skutt ti hjort i den pågående hjortejakta. Her har de igjen to dyr av tilleggskvoten. De har også sju dyr på elgkvoten.