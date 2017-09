Følg KIL/Hemne live her

Det er duket for et meget spennende oppgjør i bunnen av 1. divisjon. KIL/Hemne er to poeng bak Fløya før dagens kamp og kan gå forbi ved seier og ligge på trygg plass. Ved tap vil det være fem poeng opp til trygg plass og det kan bli tøft med seks kamper igjen å spille.

Kampen følger du live i linken under:

Fra klokken 16: Fløya-KIL/Hemne