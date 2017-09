Fulle ungdommer var samlet i P-anlegget

En melding om fulle ungdommer som blant annet pisset på veggene i parkeringsanlegget til Amfi-senteret på Orkanger, fikk politiet til å rykke ut like før midnatt fredag kveld. Melderen var bekymret for skadeverk.

- Fem-åtte ungdommer i alderen 14-16 år var samlet i parkeringsanlegget. Alle var mindreårige, og to av dem var overstadig beruset. De ble begge kjørt hjem til foreldrene, forteller Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Kun én av de lokale ungdommene hadde unngått å ha i seg alkohol.

- Alle foreldrene vil bli varslet. I tillegg er barnevernstjenesten varslet, sier han.

Det siste gjør politiet basert på blant annet at mindreårige drikker alkohol, samt at så unge ungdommer er på slike steder så sent på kvelden. Barnevernstjenesten vurderer selv om de iverksetter tiltak etter slike bekymringsmeldinger.