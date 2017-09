Ny operasjonssentral i Trøndelag

Onsdag 27. september får Trøndelag politidistrikt en felles operasjonssentral.

- I dag er det én operasjonssentral i hvert trøndelagsfylke; Steinkjer i Nord-Trøndelag og Trondheim i Sør-Trøndelag. Fra onsdag blir det en felles sentral, og den skal ligge i Trondheim, forteller Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Denne dagen (onsdag) vil alle pass- og utlendingsekspedisjoner i politidistriktet være stengt. Dette gjøres fordi det reduserer antallet datasystemer i bruk denne dagen. Ellers er både patruljer og politivakter i tjeneste som vanlig.

- Årsaken er at én sentral skal kobles opp og en annen ned. IT-folkene vil være opptatt med dette denne dagen, sier Johansen.

Operasjonssentralen i Trøndelag er den åttende i rekken av nye operasjonssentraler i Norge. Den nye sentralen blir større og mer profesjonell,

med høyere bemanning og kompetanse enn før.

For politiet i Trøndelag markerer åpningen at politidistriktet nå har fått en større og mer robust operasjonssentral, som dekker hele distriktet. Dette

innebærer også at politiet etablerer en felles rednings- og kriseledelse for distriktet, og at alle relevante IKT-systemer er oppgradert og tilpasset.

- Etter terrorangrepet 22. juli 2011, ble det anbefalt at operasjonssentralene måtte styrkes for å håndtere større hendelser. Nå blir både

bemanninga og utstyret oppgradert, forklarer Johansen.

Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral for både planlagt og hendelsesstyrt operativ virksomhet – i daglig drift og

ved ekstraordinære hendelser og kriser.

- Hvordan vil publikum merke at det etableres én felles operasjonssentral for trøndelagsfylkene?

- Egentlig på ingen måte. De skal ringe de samme numrene likevel (112 eller 02800), svarer han.