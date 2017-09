Stenginga av Forve bru er utsatt

Forve bru på Fannrem skal stenges i fem-seks uker i forbindelse med omfattende renovering.

- Entreprenøren starter torsdag, 21. september. Da vil brua bli stengt for biltrafikk, fortalte prosjektleder Mats-André Lied hos Statens vegvesen, til ST i forrige uke.

Nå er dette utsatt. Årsaken er at utstyr som skal brukes på Forve bru, akkurat nå brukes på et annet prosjekt.

Dette betyr: Brua stenges tidligst mandag i neste uke, 25. september.

Det var i juni i år ST kunne avsløre at Forve bru på Fannrem var i ferd med å smuldre opp. Flere steder på brua er asfalten slitt helt ned til betongen, som utgjør selve brukonstruksjonen. I tillegg har betongen på flere punkter på brua begynt å gå i oppløsning, slik at armeringsjernet stikker fram. På sikt vil armeringsjernet ruste såpass at bæreevnen på brua svekkes.

Skadene som er avdekket på Forve bru, krever at asfalten på brua fjernes og skadet betong fjernes. Deretter skal armeringen rengjøres før skadet område støpes igjen. Så skal det legges membran og ny asfalt. I tillegg er planen å reparere kantdragerne på brua, samt fikse rekkverket.