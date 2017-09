Orkdal-politi deltar i sykkel-VM

Politistyrken under sykkel-VM som pågår i Bergen akkurat nå er så stor at den kan sammenlignes med Lillehammer-OL i 1994. Opp mot 800 tjenestemann er innlosjert under "De syv fjell".

Politidirektoratet (POD) har også innkalt mannskap fra lensmannskontoret i Orkdal.

- Vår lokale UP-patrulje (UP425), samt to mann fra kontoret har tatt turen til Bergen, opplyser Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

I praksis er fire politimenn herfra og sikrer at Edvald Boasson Hagen og Aleksander Kristoff har det trygt når de kjemper om VM-gull.

- Tjenestemennene herfra dro i starten av forrige uke, og kommer hjem når mesterskspet er ferdig, forteller Johansen.

Siste ritt er kommende søndag.

- Det er en fin erfaring å få være med på et så stort arrangement, sier han.

- Men betyr dette færre politifolk ute i felten i vår region når flere fra lensmannskontoret er i Bergen?

- Nei, nei! Det er akkurat som før, beroliger Johansen.

På sin egen facebook-side forteller Orkdal-politiet at de blant annet har vært på Bryggen, på Fløibanen og på noen av de fjelltoppene man bør se når en er i Bergen, i tillegg til å utføre jobben sin så klart.