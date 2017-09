Brukte laser mot fly på Orkanger

Klokken 22.11 fredag kveld tok flytårnet på Værnes kontakt med politiet. Bakgrunnen var at piloter i et fly meldte at de ble pekt på med laser, og stedet laseren kom fra var Orkanger. Politiet gjorde et søk med sine systemer, men klarte ikke å finne ut hvem som gjorde det.

- Dette er noe vi ikke ønsker. Det kan få alvorlige konsekvenser, nettopp derfor er tårnet på flyplassen så rask med å varsle, sier Kirsten Bergstrøm, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Hun opplyser at det sannsynligvis var et rutefly på tur til eller fra Trondheim lufthavn som ble lyst på med laseren.