Har fått 500 meldinger

Thomas Løseth (29) fra Fannrem vant fredag kveld duellen i The Voice mot Marion Sophia Dyrvik. Etter at duoen sang «Say something» i en duett, valgte mentor Lene Marlin at orkdalingen skal videre i TV2-programmet.

- Jeg har fått snart 500 meldinger, har ikke rukket å svare alle. Jeg vil svare alle, så det skal jeg ta meg tid til etter ølfestivalen. JEg setter veldig stor pris på tilbakemeldingene, sier Løseth, som i helgen er opptatt med Orkanger ølfestival.

Nede i festivalteltet ved Orklapøbben forteller han om opplevelsen av fredagens TV-sending. Det hele ble tatt opp i mai, så Løseth har fått det litt på avstand.

- Det var stort. Jeg visste at vi begge leverte så bra, så jeg hadde ingen aninge eller følelse for det ene eller andre. Jeg ble ganske overrasket da hun (Marlin) sa navnet mitt, og jeg hadde ikke peiling på hva jeg skulle gjøre. Men det var artig da, jeg satt stor pris på det, sier den sympatiske orkdalingen.

Han fulgte selv med på TV-programmet fredag kveld, og syntes det var spennende å se.

- Jeg fikk en liten følelse av overraskelse, for jeg husket ikke så mye. Jeg var så nervøs at det ble litt sånn minner langt der bak, sier Løseth.

Han synes det var artig å få skryt fra dommerne, men tilbakemeldingen fra Yosef Wolde-Mariams var spesielt bra.

- Det her er sikkert den skjøreste og næreste og mest hjerteskjærende, på en eller annen måte, duellen jeg har hørt på The Voice. Jeg synes det var helt fantastisk, sa Yosef på TV etter fremførelsen.

Også Løseth satt med noe av den samme følelsen etter sin opptreden sammen med Dyrvik.

- Det var liksom veldig rørende og sterkt. Jeg vet ikke hvordan vi fikk det til , men vi funket så bra sammen. Så var datteren min på sju år der også. Hun har ikke sett meg så mye på scenen, så det var veldig sterkt.

Løseth er ikke helt komfortabel med rollen som TV-kjendis, men synes det er godt å få noe igjen for hard jobbing.

- Jeg liker ikke helt sånt kjendistilværelse, men det er artig å få gode tilbakemeldinger på det jeg har jobbet så hardt med. Jeg har holdt på med dette i 15-16 år, sier han.

Til vinteren har han planer om å gi ut musikk, og han utelukker ikke at han kommer til å jobbe med Dyrvik igjen. Han har fremdeles kontakt med henne.

Men aller først skal han fokusere på ølfestivalen, der det lørdag formiddag var ølsmaking for i overkant av 30 personer i festivalteltet. Lørdag kveld åpner dørene igjen, for det som kanskje kan minne aller best om oktoberfest.

- Vi gleder oss til i kveld. I går var det jo veldig bra, så vi satser på det samme i kveld, sier Løseth.