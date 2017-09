To elgpåkjørsler

Klokken 20.07 fredag kveld fikk politiet melding om en elgpåkjørsel ved Berkåk. Det var ingen personskade, og også elgen løp videre etter hendelsen. Viltnemda i Rennebu ble varslet.

Klokken 07.33 lørdag morgen kom det inn melding om ny elgpåkjørsel, denne gang ved jernbanebrua på Ulsberg. Også her tok viltnemda over oppdraget fra politiet. Heller ikke her ble det meldt om personskader, opplyser operasjonsleder Kirsten Bergstrøm.