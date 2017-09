Brann ved foten av strømmast på Viggja

Brannvesenet i Skaun rykket mandag ettermiddag i 15.15-tida ut etter melding om brann i nærheten av ei strømmast på Viggja.

Ifølge Midt-Norge 110-sentral skal melderen ha observert et bål i nærheten av masta. Dette er ikke langt unna Viggja skole.

- Det var bare et bål som noen hadde tent på i åkerkanten. Brannvesenet slokket bålet, i frykt for at halm og vind skulle føre til at det spredte seg, sier operatøren ved 110-sentralen.

- Så strømmasta har ingenting med flammene å gjøre?

- Nei, svarer han.