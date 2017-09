Denne veien blir stengt i over fire måneder

Endelig har arbeidet med å utbedre Skjøtskift bru og fylkesvei 700 ved Klinglien startet. Det skjedde mandag 25. september.

På formiddagen stengte fylkesvei 700 gjennom området. Den vil i utgangspunktet være stengt fram til 15. februar neste år. Dersom arbeidet går raskere enn forventet, kan veien åpne tidligere.

Her er fakta om arbeidet som nå pågår:

* Det er satt av 38,5 millioner kroner til prosjektet.

* Arbeidet innebærer bygging av ny Skjøtskift bru, samt utbedring av innerkurve sør for Klinghåmmårn. Den nye Skjøtskift bru skal ligge på tilnærmet samme plass som dagens bru.

* I tillegg skal det utføres masseutskifting og utbedring av eksisterende vei, samt forsterking av eksisterende mur mot Thamshavnbanen. Det vil også bli gjennomført grøftrensk og siktrydding på strekningen.

* Totalt skal en strekning på 1150 meter utbedres.

* Anbefalt omkjøring er fylkesvei 65 og fylkesvei 701, det vil si strekningen Svorkmo - Meldal sentrum via Storås.

* For personbiler vil det i tillegg være mulig å kjøre fylkesvei 486 over Bjørnli.

* I forbindelse med at det forventes stor trafikkøkning over Bjørnli i byggeperioden, ble veien nylig asfaltert til en kostnad på 3,5 millioner kroner. Man valgte imidlertid å ikke asfaltere forbi selve boligfeltet på Bjørnli, av frykt for at en «for god» vei forbi boligfeltet ville føre til stor fart og dermed redusert trafikksikkerhet.

* En omkjøringsmulighet er Skulmoveien. Den ligger både i Orkdal kommune og Meldal kommune, og både oppsitterne langs veien og de to kommunene er forberedt på at noe av privatbiltrafikken nok vil flytte over på denne veien. Ikke minst derfor ba oppsitterne langs veien i vår om at Meldal kommune måtte overta driftsansvaret for den delen av veien som ligger i Meldal, da veien er kommunal på orkdalsida av grensa. Det sa politikerne i Meldal ja til mai, og siden er veien blitt rustet opp på begge sider av kommunegrensa, blant annet med autovern.

* Arbeidet innebærer at man skal grave seg ned 70 centimeter og bygge opp veien på nytt. Planen er at det skal jobbes på hele strekningen samtidig, slik at stengeperioden skal bli så kort som mulig.

* Hele prosjektet skal være ferdig innen 1. juni 2018.