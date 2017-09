UP gjennomførte fredag i 12-tida en kontroll i utkanten av sentrum på Orkanger. Her mottok en person et forelegg (bot) for å ha snakket i mobiltelefon under kjøring.

I tillegg ble en mann tatt med til lensmannskontoret, mistenkt for ruskjøring. Men blåseprøven viste 0,04 promille, så han slapp ut igjen uten reaksjoner.