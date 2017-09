Lokalt politi gjennomførte tirsdag ettermiddag en trafikkontrol i Orkdalsveien på Orkanger.

To sjåfører fikk bot for at de snakket i mobiltelefon mens de kjørte.

Et godt råd fra politiet til slutt: Det gode høstværet og den lave sola gjør det vanskeligere enn normalt å se under bilkjøring. Da er det i hvert fall lurt å legge fra seg mobilen.