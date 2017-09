Ikke mistanke om ruskjøring

En 16 år gammel gutt fra Orkdal kommune ble lørdag morgen 19. august fraktet til St. Olavs hospital etter ei alvorlig ulykke med lett motorsykkel.

16-åringen har etter all sannsynlighet kommet kjørende fra Grønøra og forbi Hamos. Like før krysset inn på E39 har han kjørt av veien og ut i åkeren. Trolig hadde han også kollidert med et skilt. Både gutten og kjøretøyet lå i åkeren da melderen oppdaget ham klokka 07.30.

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen var på ulykkesdagen på stedet og bisto politiet i etterforskninga.

- Saken er fortsatt under etterforskning. Vi mangler et formelt avhør av gutten, samt rapporter fra ulykkesgruppa til Statens vegvesen, forteller Randi Fagerholt, fungerende lensmann ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

St. Olavs hospital meldte to dager etter ulykka at 16-åringen hadde pådratt seg moderate skader og at tilstanden var stabil.

Det store spørsmålet er hva som skjedde forut for ulykka. Og hvor lenge lå gutten i åkeren før han ble oppdaget?

- Det er det ikke sikkert vi klarer å svare på i det hele tatt, sier Fagerholt.

Hun påpeker at det ikke er mistanke om ruskjøring. Det bekrefter blodprøver som ble tatt av 16-åringen etter ulykka.