Tilbake mellom stengene etter kneskade

Kari Grimsbø fra Børsa er tilbake på banen for Györ vel fire måneder etter kneoperasjonen. Verdens beste håndballkeeper de siste åra har spilt to kamper for stjernelaget i det siste.

Les også: Verdensstjerne trener seg opp i Orkdal

Grimsbø skadet kneet i semifinalen i mesterligaen i starten av mai i år. Hun ble operert i Ungarn, og har i sommer og høst vært til medisinsk behandling og oppfølging i Norge, blant annet ved Orkanger fysioterapi & osteopati (OFO) på Grønøra.