Skjebnekamp for OIFs A-lag

Orkanger IFs fotballherrer ligger utsatt til i 5.divisjon når kun to kamper gjenstår av årets sesong. To lag rykker rett ned. OIF ligger nå tredje sist, kun to poeng foran bylaget Tempo på nest sisteplass.

Søndag 1. oktober kommer KIL/Hemne 2 til Idrettsparken på Orkanger. Her bør det bli poeng på gulskjortene. Med tap her, og Tempo slår Frøya på hjemmebane (spilles fredag), er Orkanger plutselig på nedrykksplass.

OIF har spilt med et ungt og erfarent mannskap i år. Det gjør prestasjonene ofte mer ustabile over en hel sesong. Men: Et nedrykk for klubben må omtales som krise på fotballspråket. I hvert fall sett ut fra satsinga OIF gjorde for et par år siden, da spillere ble hentet "fra øst og vest" for å få klubben oppover i divisjonssystemet.

Søndag spiller Orkangers A-lag sin viktigste kamp på lenge. Mannskapet til trener Ketil Stellander er nesten avhengig av poeng. Det er nå plassen i 5.divisjon må sikres.

Usikkerhetsmomentet er selvsagt hva KIL/Hemne 2 kommer med av spillere. De kan i teorien fylle laget med førstelagsspillere for å øke sjansen for seier.

Siste kamp i denne avdelinga for OIF er søndag 8. oktober, på bortebane mot Frøya som ligger midt på tabellen.

Se tabellen her

Svorkmo ligger på andreplass i denne avdelinga, Rindal nummer seks og KIL/Hemne nummer sju når det gjenstår to serierunder. Hitra er suverent på topp og rykker opp til 4.divisjon.