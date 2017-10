5.div: Svorkmo tapte knepent for serielederen

Den lokale 5.divisjonsavdelinga tetner seg til på slutten. Svorkmo tapte lørdag toppkampen mot serieleder Hitra. På Glimt stadion i Råbygda ble det tap 2-3. Dermed rykket de ned fra andre- til tredjeplass på tabellen, etter Hitra og Malvik.

Rindal, som foreløpig ligger på trygg grunn, møter bunnlaget Hommelvik på hjemmebane i dag (søndag). Det bør bli seier og tre poeng.

Etter at Tempo vant 4-0 mot Frøya på lørdag, skjøv de Orkanger under nedrykksstreken. OIF spiller i dag (søndag) hjemme mot KIL/Hemne 2. Begge lagene trenger poeng for å sikre videre spill i 5.divisjon.

Denne helga er nest siste serierunde. I siste kamp skal Orkanger møte Frøya på bortebane. KIL/Hemne 2 tar imot Rindal i Hemne, mens Svorkmo møter Hommelvik.