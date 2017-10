Skauning evakuert i Las Vegas

Kim Rud Petersen ble vitnet til kaoset som utspilte seg i Las Vegas, etter at skytingen startet på det verdenskjente casinoet Mandalay Bay. Petersen satt på en restaurant i hovedgata The Strip, midt i gamblingmetropolen, da kaoset brøt ut.

- Vi satt på en restaurant 400-500 meter unna Mandalay Bay, da servitøren kom å fortalte at det var en aktiv skytter i området. Vi fikk beskjed om at de stengte restauranten, og vi ble bedt om å komme oss lenger inn på et kjøpesenter, sier Petersen.

Men da våknet den gamle journalisten i eggkleivingen. Hverken i nyhetskanaler eller sosiale medier klarte han å finne informasjon, så han gikk mot området.

- Politiet hadde stengt av gata. Plutselig hørte vi det jeg tror var masse skudd, og folk kom løpende i panikk mot oss. Folk var livredde og løp ned gaten, de holdt rundt hverandre og visste ikke hvor de skulle gjøre av seg. Jeg gjemte meg bak en kiosk. Det kom enorme mengder med politi, bagasjelukene på politibilene som kom var åpne, og bak der satt politifolk med automatgevær.

Petersen er på jobb i Las Vegas, der han skal delta på verdens største spillkonferanse for online gaming. Han er tidligere kjent som talsperson for Betsson, men startet 1. oktober i ny jobb i Coolbet. Gjennom jobben har han vært over 20 ganger i Las Vegas de siste to-tre årene. Aldri før har han kjent på en stemning som råder i byen nå.

- Det er helt merkelig. Det er helt stille, jeg ser ut på The Strip nå, og det er ikke et menneske å se. Casinoene her er som strykeorkesteret på Titanic, de stenger ikke før skipet går ned. Men nå er alt stengt, hotellene har slått av lysene, alle restauranter er stengt og reklameskiltene som du ser på bilder er slått av. Det er skremmende, og man blir litt skeptisk. Det mest skremmende er at man ikke vet hva som skjer, sier Petersen fra hotellrommet på Planet Hollywood, omtrent en kilometer fra Mandalay Bay.

Han sier han føler seg trygg på rommet, og var i halv 11-tiden i formiddag på tur i seng. Da var klokken halv to på natten lokal tid. Sikkerheten er satt i høysetet på hotellet.

- Alle hotellene er stengt ned, og jeg måtte vise romnøkkel for å komme meg inn. Da ble jeg geleidet gjennom kasinoet, som var helt tomt, og bort til heisen. Nå skal jeg gjøre det som er best, krype under dyna og håpe på at det er litt bedre i morgen, sier han, der han følger med på nyhetene på TV.

De siste rapportene tyder på at minst 20 personer er skutt og drept på countryfestivalen på Mandalay Bay. Hotellet er et av de største konferansehotellene i byen, og ligger helt på sørsiden av The Strip. Petersen sier det har et av de største bassengområdene og et stort haiakvarium, noe som gjør det til et populært hotell for barnefamilier.

Ifølge Wikipedia er det 3309 rom fordelt på 42 etasjer og 12 500 kvadratmeter. Konferanseområdet er på 190 000 kvadratmeter, og eventsenteret har 12 000 seter.