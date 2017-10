Vil la Hemne bli til "Heim"

Navnegruppa for de tre kommunene skal nå ha samlet seg om navnet «Heim» på den nye kommunen.Forslaget skal behandles i fellesnemda for den nye kommunen i slutten av oktober, før navneforslaget blir sendt inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

De tre kommunene inviterte tidligere i høst innbyggerne til idédugnad for å finne navn til den nye kommunen. De aller fleste som sendte inn forslag til nytt kommunenavn, foreslo å videreføre navnet Hemne. Navnet "Heim" ble foreslått en gang, med begrunnelsen at dette var et navn der alle ville kunne føle seg hjemme, samtidig som at det var et tidligere kommunenavn.

Heim var fra 1911 til 1963 navnet på en kommune på begge sider av den ytre delen av Hemnfjorden i det som i dag hører til kommunene Snillfjord og Hemne. Bygda Heim ligger i dagens Hemne kommune på vestsida av Hemnfjorden og er også et kirkesogn. I 1911 ble daværende Hevne herred delt i to, til Hevne og Heim.

Også "Vinjefjord" skal ha vært en het kandidat i navneprosessen. Men navnekomiteen lister opp disse argumentene for å gå for "Heim" som nytt kommunenavn: