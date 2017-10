Derfor bruker bønder rosa rundballplast

Flere steder kan du nå se rundballer i rosa plast i stedet for normalt sett hvit plast. Årsaken er at bønder på denne måten støtter brystkreftforskning – med å kjøpe rosa rundballeplast.

Felleskjøpet Agri har i samarbeid med Trioplast på rundballeplast og Tama på nett, valgt å starte en rosa kampanje for å bidra til kreftforskning. Dette skjedde også i fjor.

Pengene er altså et bidrag fra tre parter hvor alle bidrar med 10 kroner hver. For hver rull med rundballeplast eller – nett som selges, gis totalt 30 kroner til brystkreftforskning.

Tanken er å spre disse til flest mulig kunder over hele landet. Kundene oppfordres til å kjøpe et mindre antall av rosa plast og komplettere med vanlig hvit eller grønn plast. For å få full effekt av prosjektet, anbefales det også at de rosa rundballene legges godt synlig fra offentlig vei.

Felleskjøpet satser på at kampanjen blir en «snakkis» blant norske bønder, som igjen vil gi kreftsaken oppmerksomhet.