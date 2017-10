Takker nei til landslaget

– Jeg fant vel egentlig ut at landslag ikke var noe for meg nå. Jeg har snakket med Thorir (Hergeirsson, landslagssjef) om det og gått flere runder med meg selv. Det er veldig rart å si nei til å bli med videre når Norge er verdens beste landslag, men jeg kom frem til at det var det beste for meg, sier Venn til Adresseavisen.

Venn fikk sin debut på landslaget i sommer, da hun scoret fem mål på to kamper mot Frankrike. Venn sier til Adresseavisen at dette er et lanngvarig nei, for å kunne fokusere på Byåsen, og for å kunne ha det artig med håndball.