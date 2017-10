Viktig serierunde i kampen om fortsatt spill i 1. divisjon

I kveld spiller KIL/Hemne damer hjemmekamp mot Byåsen. For hemnværingene er dette en ekstremt viktig kamp i kampen om å overleve i divisjonen. Det er tre kamper igjen av sesongen, og før den 19. serierunden står hemnedamene med 19 poeng, bare ett poeng bak Grei på sikker plass, og ett poeng foran Kongsvinger på sisteplass.

Denne serierunden blir ekstra viktig på grunn av at motstanderne møter gode lag i sine kamper, slik at dersom resultatene går riktig vei, så kan KIL/Hemne ta over styringen på dette selv.

Grei møter Åsane, et lag som ligger midt på tabellen. Men Grei har slitt med å slå bergenslaget, og de to siste oppgjørene har endt 1-1. På de siste sju har Grei kun vunnet én gang.

Kongsvinger skal møte serieleder Lyn, som med seier vil være klar for opprykk til Toppserien.

Dersom KIL/Hemne har resultatene med seg, og vinner kampen mot Byåsen, kan de selv sikre plassen i bortekampen mot Grei neste helg.