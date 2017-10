Se hva som har kommet i butikken

New Articles

At julebrusen kommer i butikken, er for mange et av høstens høydepunkt.

- Vi fikk julebrus i butikken sist mandag, forteller Helene Dragset, nestkommanderende ved Rema-butikken ved Shell Bårdshaug.

Kjøpmann (butikksjef) Arne Storsand fortalte i fjor at julebrusen kom rekordtidlig. Og den kom i år på mer eller mindre samme dato.

- Det er to og en halv måned igjen til jul. Du synes ikke jula inntar butikken for tidlig?

- Nei, da! Det er en etterspurt vare som folk handler, svarer Dragset.

- Har dere fått inn andre juleprodukter, som for eksempel marsipangrisen?

- Nei, ikke ennå. Men de er nok rett rundt hjørnet, sier hun.

Julebrus er en samlebetegnelse for ulike typer norsk brus som tradisjonelt blir solgt i tida rundt jul, men som i dag er i handelen fra oktober til januar.

På Sørlandet og på Hamar og andre midtre og nordlige deler av Østlandet (Oppland og Hedmark), i Trondheim og sørlige deler av Nord-Norge, er julebrusen brun og smaker litt som champagnebrus.

I sørlige deler av Østlandet samt Vestlandet og i deler av Nord-Norge er julebrusen stort sett rød og smaker litt som eventyrbrus, som er den mest vanlige røde brusen resten av året.