Ung sjåfør tatt i 109 km/t i 50-sone gjennom sentrum

New Articles

Utrykningspolitiet (UP) gjennomførte lørdag kveld fra klokka 21.10 en fartskontroll på E6 på Berkåk i Rennebu. Det pågikk to kontroller parallelt; én i 50-sone og én i 60-sone.

Totalt ble det seks reaksjoner. Fire sjåfører mottok et forenklet forelegg (bot) grunnet for høy fart. I tillegg ble det to anmelder og førerkortbeslag. En østeuropeisk mann ble målt i 95 km/t i 60-sonen, mens en ung nordmann kjørte hele 109 km/t i 50-sonen.

Den sistnevnte overtredelsen medfører normalt cirka 18 måneders tap av førerkortet. I tillegg er hastigheten i grenseland mellom ubetinget og betinget fengselsstraff, opplyser lensmann i Oppdal og Rennebu, Finn Skårsmoen.

Hadde sjåføren hatt fire prikker (hadde ingen) på førerkortet før råkjøringa, ville førerkorttapet blitt forlenget med ytterligere fire måneder.