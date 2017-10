Syklet for TV-aksjonen

New Articles

Torsdag arrangerte 3T-Orkanger spinn for TV-aksjonen, hvor de fikk inn hele 20 500 kroner til Unicef. Ordfører og varaordfører møtte opp for å ta imot sjekken, etter at representanter fra en rekke bedrifter hadde gitt alt for en god sak på sykkelsetene.

LES OGSÅ: Hvert barn en mulighet

- Lokalbedriftene viser år etter år at de vil være med og bidra. Det var vante spinnere og uvante spinnere som satte seg på sykkelen og tråkket i vei. Under økta sa vår gode instruktør Lise Halgunseth at: "Om vi synes vi har det tøft og tungt nå, må vi tenke på dem vi spinner for". Alle ga jernet enda mer. Det var gåsehud faktor både før, under og etter timen, sier Johanne Bye ved 3T.

Bedriftene som stilte opp i år var: Retura, Orkdal kommune, Orkdal sparebank, Orkdal bil, Prøven bil, Axess, Oti, Eiendomsmegler 1 og Con-Form.