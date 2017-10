Stenger Djupåbrua fem timer i strekk

New Articles

Mellom kl. 12 og kl. 17 mandag 30. oktober blir det stengt veg over fylkesveg 291 Djupåbrua i Snillfjord kommune, opplyser Statens vegvesen.

Torsdag formiddag (i dag) startet arbeidet med å renske bort steiner, greiner, grus og annet som er lagt igjen av flomvannet i elveleiet ved brua. Arbeidet som foregår fram til fredag, vil føre til hindringer for trafikken, og man må regne med at vegen kan bli stengt i korte perioder på inntil 15 minutter.

Førstkommende mandag 30. oktober starter arbeidet med å forsterke brufundamentene med sprøytebetong. Dette arbeidet gjøres for å øke bæreevnen til brua, etter at brufundamentene fikk skader under flommen.

Tunge kjøretøy kan igjen kjøre over brua når betongen er herdet. For å få til det, må betongbilen stå på brua og på veien, og dermed vil vegen bli stengt for trafikk.

Årsaken til at brua må stenges for trafikk mellom kl. 12 og kl. 17 er hensynet til når det er flo og fjære. Betongen må få starte herdeprosessen før det er flo. I tillegg til den stengeperioden, kan det også komme behov for å stenge brua for trafikk på andre tidspunkt.

Vegvesenet beklager ulempene arbeidet medfører for trafikantene.

Arbeidstiden er mellom kl. 7 og 20. Arbeidet på Djupåbrua vil være ferdig i midten av uka. Da starter arbeidet på Halsanbrua. Fremdriften er avhengig av at værforholdene holder seg.