Pål André Helland og Linn Lyngmo ble fredag foreldre til en liten gutt som har fått navnet Neo. Lørdag ettermiddag var bestefar Ole Johan Helland på tur fra Kyrksæterøra til Trondheim for å hilse på den nyfødte.

- Jeg må i vei for å se vidundret jeg også. Jeg er ikke på snap eller snipp eller snupp jeg vet du, så jeg har ikke fått sett så mye bilder. Facebook på telefonen blir for lite for meg, sier han humoristisk.

Helland innrømmer at han er stolt. Dette er hans andre barnebarn.

- Men de bor jo i byen, så det blir ikke så man får holde på så mye med dem, som om de hadde bodd på Øra, sier han.

Helland legger til at han gleder seg til Neo blir så gammel at han kan bli med på fotballbanen.

- Han skal få fotballsko, ja.