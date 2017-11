Tipper Thomas Løseth til finalen i The Voice

New Articles

Spilleselskapet Coolbet.com tror fannremsgutten Thomas Løseth (29) kommer til finalen i The Voice, men har Tønsbergjenta Agnes Stock (23) som oddsfavoritt til å vinne konkurransen på TV2.

- Agnes har sjarmert mentorer og publikum fra dag én. Det er helt naturlig at hun er favoritt når det bare er åtte deltagere igjen, sier PR-manager Mikael Mellqvist fra Coolbet.com i ei pressemelding.

Spillselskapet gir 3 i odds på at Agnes vinner The Voice og tror trioen Thomas Løseth (3,7 i odds), August Dahl (5 i odds) og Sebastian James Hekneby (8 i odds) er de tøffeste konkurrentene.

- Det er et veldig sterkt felt denne sesongen, og det betyr at en dårlig innsats kan få veldig store konsekvenser. Her må man levere i hver runde. Men vi tror seieren vil stå primært mellom Agnes og Thomas, sier Coolbets PR-manager.

Vinnerodds The Voice fra Coolbet.com

Agnes Stock 3.00

Thomas Løseth 3.70

August Dahl 5.00

Sebastian James Hekneby 8.00

Elise Nærø 11.00

Malin Joneid Ellefsen 14.00

Ingeborg Walther 17.00

Andrea Santiago Stønjum 25.00