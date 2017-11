Mange tror lure-app er svindelforsøk

New Articles

ST skrev lørdag ettermiddag om Anny Morken (67) fra Jåren i Skaun. Hun ble fredag ettermiddag ringt opp fra et ukjent nummer (+39 22 16 15).

- Jeg var på vei hjem fra butikken i Børsa. Det var en kvinne som jeg mener snakket Møre-dialekt. Hun skulle ha opplysninger fra meg. Og hvis hun ikke fikk det, ville strømmen bli tatt på huset hjemme, fortalte hun.

- Hvilke opplysninger ba kvinnen om?

- Jeg ble så forfjamset og la på etter 20-30 sekunder. Derfor fikk jeg ikke med meg hva hun egentlig ville, svarer 67-åringen.

Samme ettermiddag ble også Morkens svigerdatter , som bor på samme gårdstun på Lefstadhaugen, oppringt av et ukjent nummer. Her ble hun fortalt at hun skyldte 2300 kroner for bruk av internett. Også Morkens mellomste sønn fikk telefon i samme tidsrom. Han skyldte visstnok også penger knyttet til internett. Han ble blant annet bedt om å oppgi en pinkode (private opplysninger), noe han selvsagt ikke gjorde.

Morken advarte andre mot at det trolig pågår en "svindelaksjon" i vårt område.

Men: Det som oppfattes som svindelforsøk, er etter all sannsynlighet en luretelefon. Dette kommer fram blant annet i kommentarene på STs Facebook-side, i tilknytning til denne artikkelen.

I en epost skriver også en ST-leser: "Hei. Ser dere har laget en artikkel om svindelforsøk. Dette er ikke ett svindelforsøk, men en app som heter «jokesphone» der folk kan velge forskjellige ting de kan lure venner og kjente med. Der legger man inn nummeret man ønsker at tjenesten skal ringe. Og den som utfører dette, får tilsendt opptaket fra hvordan vedkommende reagerer på hendvendelsen. Jeg selv har hatt mye morro med denne tjenesten.

En annen ST-leser skriver til oss: "Angående den saken om svindelforsøket fra mobilnummeret 39 22 16 15, så er dette mulig for hvem som helst å ringe fra, da det er fra en app som heter jokephone. Ble selv ringt av dette nummeret, men det var en venninne med en litt mer harmløs vits enn et svindelforsøk. Men ja, det er en ny app som kan brukes av hvem som helst for å ringe noen med ukjent nummer å lure dem trill rundt. Litt mer harmløse vitser fra enkelte, men noen ser vel på det som en god mulighet til svindelforsøk."

Ved å google ordet "jokesphone" kommer det opp en rekke kommentarer og eksemler på slike lure-telefoner. Her ser man også at folk har oppfattet dette som svindelforsøk, akkurat som Morken i Skaun gjorde.

Det er ikke mulig å ringe tilbake til nummeret. Da kommer man rett inn på en telefonsvarer som sier: "Nummeret er ikke korrekt. Vennligst tast nummer på nytt!"

Og helt til slutt: Det kan vel diskuteres hvor morsom denne tjenesten er...